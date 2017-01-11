ООН осудила теракты в Афганистане

В результате взрывов в Кабуле и Кандагаре погибли 49 человек, около 90 получили ранения.

В ООН осудили действия афганских террористов 112 Украина

осудили теракты в Афганистане, в результате которых погибло 49 человек и около 90 получили ранения, сообщают " Українські новини ".

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик отметил, что подобные нападения нарушают нормы международного права и не подлежат оправданию.

"ООН выражает солидарность с народом и правительством Афганистана и Объединенных Арабских Эмиратов, а также призывает привлечь ответственных за нападение к правосудию", - подчеркнул Дюжжарик.

В своем письменном заявлении дипломат акцентировал внимание на том, что подобные нападения нарушают также права человека.

"Неизбирательные нападения на гражданских лиц, включая послов, являются нарушением прав человека и международного гуманитарного права, а также не имеют оправдания", - отмечается в заявлении.

Ранее, 10 января, в столице Афганистана прогремел взрыв. Террорист-смертник взорвал себя сразу же после того, как взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Оба взрыва произошли возле здания парламента Афганистана. В результате взрыва пострадали 70 человек, 38 человек погибли. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

Взрыв в Кандагаре стал причиной гибели 11 человек. Еще 18 пострадавших получили ранения, в том числе губернатор провинции. Ответственность за этот теракт пока что не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Среди пострадавших от теракта был и посол ОАЭ в Афганистане. Также среди погибших в результате взрыва оказались пятеро сотрудников гуманитарной миссии ОАЭ.