ООН официально признала страны Балтии Северной Европой, - депутат Европарламента

Ранее они входили в состав Восточной Европы.

ООН считает страны Балтии Северной Европой pixabay.com

Организация Объединенных Наций (ООН) официально признала Латвию, Литву и Эстонию Северной Европой, исключив из стран Восточной Европы, об этом заявил депутат Европарламента Артис Пабрикс в Twitter, сославшись на соответствующее решение.

"ООН официально меняет статус государств Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим", - пишет он.

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML — Artis Pabriks (@Pabriks) 7 січня 2017 р.

Как сообщалось, в НАТО приняли решение разместить еще четыре батальона в странах Балтии.