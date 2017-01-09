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ООН официально признала страны Балтии Северной Европой, - депутат Европарламента

9 января в 01:39

Ранее они входили в состав Восточной Европы. 

 

Прибалтика
ООН считает страны Балтии Северной Европой
pixabay.com
Организация Объединенных Наций (ООН) официально признала Латвию, Литву и Эстонию Северной Европой, исключив из стран Восточной Европы, об этом заявил депутат Европарламента Артис Пабрикс в Twitter, сославшись на соответствующее решение. 

"ООН официально меняет статус государств Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим", - пишет он. 


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Как сообщалось, в НАТО приняли решение разместить еще четыре батальона в странах Балтии.

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Тэги Европа Северный ООН депутат признание Twitter Эстония статус государство Литва объединение организация нация Латвия состав
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