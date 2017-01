ООН официально признала страны Балтии Северной Европой, - депутат Европарламента

Организация Объединенных Наций (ООН) официально признала Латвию, Литву и Эстонию Северной Европой, исключив из стран Восточной Европы, об этом заявил депутат Европарламента Артис Пабрикс в Twitter, сославшись на соответствующее решение.

"ООН официально меняет статус государств Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим", - пишет он.

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML