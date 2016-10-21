ООН не начала эвакуацию из Алеппо

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Сирийские власти не предоставили ООН гарантий безопасности.

В ООН надеятся начать эвакуацию из Алеппо в ближайшее время Агентство Анадолу

Эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо до сих пор не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности, сообщил пресс-секретарь ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

"ООН хочет использовать четырехдневную паузу, чтобы эвакуировать сотни пострадавших из осажденной восточной части города, доставить продовольствие и помощи", - сказал Лекре, передает Reuters.

Он добавил, что несмотря на отсутствие гарантий, ООН сохраняет оптимизм и в ближайшее время доберется до Алеппо.

Сирийские власти заявили, что разрешили ООН эвакуацию раненых в среду, 19 октября.

"Мы сделали все необходимое, автобусы и машины скорой помощи готовы. К сожалению, ООН не готова сотрудничать. Мяч не на нашей стороне", - отметил посол Сирии в Штаб-квартире ООН в Женеве Хуссам Аала.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России в связи с ее действиями в Сирии.