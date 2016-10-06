Омбудсмен РФ проверит детские бои в Чечне, в которых участвовали и сыновья Кадырова

Омбудсмен РФ обратилась также к уполномоченному по правам ребенка в Чечне.

Бои были показательные, но удары были настоящими

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова начала проверку в связи с проведением детского турнира по смешанным единоборствам в Грозном, который проводился по случаю дня рождения Рамзана Кадырова

"Возможно, бои и показательные, но удары дети наносили друг другу настоящие, на них не было необходимых средств защиты. Важно детально разобраться в случившемся и выяснить, насколько проведение подобных боев — системное явление и как оно отражается на здоровье детей", — заявила Кузнецова в комментарии "Медузе".

Омбудсмен России обратилась с запросом к уполномоченному по правам ребенка в Чечне.

Так, 4 октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам, в котором вместе со взрослыми участвовали дети, в том числе трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Мероприятие задумывалось провести к дню рождения Кадырова. Все трое его сыновей одержали победу в своих поединках. Кадыров опубликовал ролики с их выступлениями в своем инстаграме. Кроме того, турнир показывали на телеканале "Матч".

Глава Союза ММА Федор Емельяненко раскритиковал организаторов соревнований за то, что дети младше 12 лет дрались без защитной экипировки. Министерство спорта РФ пообещало разобраться в сложившейся ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие бои должны стать поводом для проверки надзорными органами.

Все это мероприятие в прямом эфире показывал телеканал Матч ТВ.