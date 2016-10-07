Олланд высказался за "жесткий" Brexit для Британии

"Жесткий вариант" Brexit предусматривает выход Великобритании из европейской зоны свободной торговли.

Не исключено, что Brexit будет жестким pichetw / Depositphotos

Президент Франции Франсуа Олланд высказался за "жесткий вариант"предусматривающий кроме выхода из Евросоюза также и выход Великобритании из европейской зоны свободной торговли.

"Великобритания хочет покинуть ЕС, но не платить за выход. Это невозможно", - заявил Олланд. выступая в Институте Жака Делора в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По мнению французского президента, ЕС должен сохранять твердость своей позиции по отношению к выходу Британии, иначе сами принципы Евросоюза будут поставлены под сомнение.

"Британия решилась на Brexit, и я уверен, это будет "жесткий" Brexit. Мы должны следовать желанию британцев выйти из ЕС, но мы должны быть твердыми, иначе мы ставим под сомнения сами принципы ЕС", - добавил политик.

Так называемый "жесткий вариант" Brexit означает выход Британии из европейской зоны свободной торговли и снижение уровня отношений с сообществом до простых торговых соглашений.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается завершить процесс выхода Великобритании из ЕС до 2019 года. Об этом она сказала во время своей первой наиболее обстоятельной речи о Brexit, добавив, что королевство станет "полностью независимым и суверенным" государством. Таким образом, председатель правительства намекнула, что она собирается расторгнуть связи с единым европейским рынком.

Тем временем, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сказал, что в Лондоне рассчитывают сохранить торговые связи с ЕС после Brexit.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.