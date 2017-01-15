Олланд призвал Трампа к осторожности в отношении ближневосточной проблемы

Перед инаугурацией избранного президента США в Париже начала работу международная конференция по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Олланд предостерег Трампа от резких шагов в отношении Израиля и Палестины

Президент Франциипризвал новую администрацию Белого дома принимать взвешенные решения по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

"Спустя более 20 лет после подписания соглашений Осло каждый должен хорошо знать, каков урок, который мы извлекаем из истории. Каждый должен хорошо понимать, какова цель, и то, что нельзя ни в чем импровизировать, или что-то круто менять", – заявил Олланд во время выступления на международной конференции по ближневосточному урегулированию в Париже в воскресенье, 15 января.

Французский президент напомнил, что мировое сообщество давно занимается палестинской проблемой, и усилия в этом направлении должны быть продолжены.

"Справедливо и необходимо, чтобы международное сообщество серьезно задумалось о наилучшем способе достижения решения через сосуществование двух государств. И я утверждаю, что это решение - единственно возможное для мира и безопасности", – подчеркнул Оланд.

На международную конференцию в Париже, которая открылась 15 января, прибыли представители 70 государств, но ни Израиль, ни Палестина не принимают участия в ее работе.

Согласно проекту итогового заявления, которое попало в распоряжении информационного агентства AP, конференция призовет Израиль и Палестинскую национальную автономию "официально подтвердить приверженность решению, основанному на принципе двух государств".

Как сообщил агентству AP французский дипломат на условиях анонимности, парижская конференция не случайно проводится в преддверии предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы донести до него коллективный международный призыв к миру.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал конференцию бесполезной, и дал понять, что Тель-Авив не собирается принимать во внимание ее результаты.