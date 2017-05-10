Олланд принял отставку правительства Франции

Премьер-министр Казнев подал в отставку в соответствии с французской политической традицией.
Казнев и министры написали заявление об отставке в соответствии с французской политической традицией, так как ранее Конституционный совет официально объявил о победе Эмануэля Макрона на выборах президента. Теперь ему предстоит сформировать новое правительство.
Le premier Ministre @BCazeneuve a présenté la démission du gouvernement au président @fhollande pic.twitter.com/H3QNdzq8Si— Élysée (@Elysee) 10 травня 2017 р.
Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.
Церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.
Больше о победителе на выборах во Франции читайте в материале ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".ZN.UA