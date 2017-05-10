Олланд принял отставку правительства Франции

Премьер-министр Казнев подал в отставку в соответствии с французской политической традицией.

Правительство Казнева подало в отставку ouest-france.fr

Правительство Франции во главе с премьер-министром Бернаром Казневом сложило полномочия в среду, 10 мая. Президентпринял отставку правительства, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Казнев и министры написали заявление об отставке в соответствии с французской политической традицией, так как ранее Конституционный совет официально объявил о победе Эмануэля Макрона на выборах президента. Теперь ему предстоит сформировать новое правительство.

Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в материале ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".