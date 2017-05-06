Олланд пообещал не оставить без ответа хакерскую атаку на штаб Макрона

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Французский президент знал о рисках, так как подобное уже случалось в других странах.

Олланд жестко отреагировал на взлом почты штаба Макрона fraza.ua

Президент Франции Франсуа Олланд пообещал, чтоне останется без ответа.

Он также заявил, что знал о высокой вероятности подобных рисков, так как это уже случалось в других государствах, сообщает Le Figaro.

Как стало известно ранее, штаб Макрона подвергся хакерской атаке, в результате которой был похищен большой объем данных.

Пользователь под ником Emleaks разместило на файлообменнике Pastebin, который разрешает публиковать данные анонимно, 9 Гб информации с компьютеров штаба и дамп рабочей почты.

Сообщалось, что утечка документов произошла слишком поздно, чтобы повлиять на исход выборов. Сотрудники WikiLeaks проверяют некоторые данные, попавшие в сеть.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".