Олланд пообещал не оставить без ответа хакерскую атаку на штаб Макрона

Французский президент знал о рисках, так как подобное уже случалось в других странах.
Он также заявил, что знал о высокой вероятности подобных рисков, так как это уже случалось в других государствах, сообщает Le Figaro.
Как стало известно ранее, штаб Макрона подвергся хакерской атаке, в результате которой был похищен большой объем данных.
Пользователь под ником Emleaks разместило на файлообменнике Pastebin, который разрешает публиковать данные анонимно, 9 Гб информации с компьютеров штаба и дамп рабочей почты.
Сообщалось, что утечка документов произошла слишком поздно, чтобы повлиять на исход выборов. Сотрудники WikiLeaks проверяют некоторые данные, попавшие в сеть.
Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.
Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA