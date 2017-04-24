Олланд поддержит Макрона во втором туре президентских выборов во Франции

Французский президент сам не участвует в выборах. Из двух кандидатов выбрал Эммануэля Макрона.
"Со своей стороны, я буду голосовать за Макрона", - сказал он.
Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Больше всего голосов получили кандидат от движения "Вперед" Эммануэль Макрон (23,75%) и кандидат от ультраправых Марин Ле Пен (21,53%).
Таким образом, оба кандидата проходят во второй тур выборов главы государства, который намечен на 7 мая.
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.
О результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс , ZN.UA ,