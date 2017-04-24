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Олланд поддержит Макрона во втором туре президентских выборов во Франции

24 апреля в 17:33

Французский президент сам не участвует в выборах. Из двух кандидатов выбрал Эммануэля Макрона.

Франсуа Олланд1
Олланд будет голосовать за Макрона
© European Council
Президент Франции Франсуа Олланд во втором туре президентских выборов поддержит лидера движения "Вперед" Эмманюэля Макрона.

"Со своей стороны, я буду голосовать за Макрона", - сказал он.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Больше всего голосов получили кандидат от движения "Вперед" Эммануэль Макрон (23,75%) и кандидат от ультраправых Марин Ле Пен (21,53%).

Таким образом, оба кандидата проходят во второй тур выборов главы государства, который намечен на 7 мая.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

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О результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги выборы Франция Макрон
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