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Олланд отказался баллотироваться в президенты в 2017 году

1 декабря в 21:20

Президент призвал французов не голосовать за Марин Ле Пен.

Олланд
Олланд стал первым президентом в истории Пятой республики, который отказался от переизбрания на второй срок
Сайт президента Франции
Президент Франции Франсуа Олланд не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2017 году.

"Я решил не быть кандидатом", - заявил президент в прямом эфире телеканала TF1 вечером в четверг, 1 декабря.

Он также призвал граждан Франции не голосовать за кандидата от ультраправой популистской партии "Национальный фронт", передает Reuters.

Таким образом, Олланд стал первым президентом в истории Пятой республики, который отказался от переизбрания на второй срок.

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Как сообщалось ранее, наиболее высокие предвыборные  рейтинги во Франции имеют кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и член партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Оба кандидата высказывались в пользу сближения Франции с Россией.

Напомним, что в пятницу 25 ноября на теледебатах во Франции победил пророссийский кандидатФрансуа Фийон. По данным центра изучения общественного мнения Elabe, свои голоса экс-премьеру Фийону, который оказался "более убедительным", готовы отдать 71% избирателей консервативного лагеря.

Подробнее о выборах во Франции читайте в статье Алексея Коваля "Американский сценарий" для выборов во Франции" в свежем номере газеты "Зеркало недели".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Олланд Франция выборы Фийон Ле Пен
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