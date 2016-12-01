Олланд отказался баллотироваться в президенты в 2017 году

Президент призвал французов не голосовать за Марин Ле Пен.

Олланд стал первым президентом в истории Пятой республики, который отказался от переизбрания на второй срок Сайт президента Франции

Президент Франциине будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2017 году.

"Я решил не быть кандидатом", - заявил президент в прямом эфире телеканала TF1 вечером в четверг, 1 декабря.

Он также призвал граждан Франции не голосовать за кандидата от ультраправой популистской партии "Национальный фронт", передает Reuters.

Таким образом, Олланд стал первым президентом в истории Пятой республики, который отказался от переизбрания на второй срок.

Как сообщалось ранее, наиболее высокие предвыборные рейтинги во Франции имеют кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и член партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Оба кандидата высказывались в пользу сближения Франции с Россией.

Напомним, что в пятницу 25 ноября на теледебатах во Франции победил пророссийский кандидатФрансуа Фийон. По данным центра изучения общественного мнения Elabe, свои голоса экс-премьеру Фийону, который оказался "более убедительным", готовы отдать 71% избирателей консервативного лагеря.

Подробнее о выборах во Франции читайте в статье Алексея Коваля "Американский сценарий" для выборов во Франции" в свежем номере газеты "Зеркало недели".