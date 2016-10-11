Олланд объяснил, почему Путин передумал ехать к нему на встречу

Французский президент мог бы встретиться с Путиным, если бы была возможность обсудить проблему Сирии.

Путин решил отложить визит, поскольку Олланд преложил ему обсудить ситуацию в Сирии

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Париж был отложен из-за требования французского лидера обсудить вопрос Сирии, сообщает УНИАН.

Об этом Олланд сказал в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, отвечая на запрос народного депутата Украины Алексея Гончаренко по возможности не проводить встречу с Путиным из-за его действий в Украине.

"Он (Путин) действительно должен был быть в Париже, принять участие в церемонии открытия центра (Российского культурного центра – ред.), и я рассматривал возможность такого визита только тогда, когда у нас будет возможность обсудить проблему Сирии. Только Сирии. И я об этом сказал президенту Путину. Я ему сказал, что если он собирается прибыть в Париж, то я не буду его сопровождать на этой церемонии, но я готов продолжить диалог по вопросу Сирии. Он решил отложить этот визит, но это не мешает нам использовать другие возможности для такой дискуссии, но он не приедет в Париж", - пояснил президент Франции.

По мнению Олланда, российское вето резолюции Франции в Совете безопасности ООН "предотвратило прекращение бомбардировок и провозглашение перемирия" в Сирии. "Жертвы - это гражданское население. Те, кто живут под бомбежками, в них погибают. И из-за этого я считаю, что необходим диалог с Россией, но диалог должен быть честным и откровенным. Иначе он просто невозможен. Иначе это будет просто иллюзией. Я готов в любой момент встретиться с Путиным", - заявил он.

Сообщалось, что Путин отказался от встречи с Олландом. Российский президент должен был прибыть 19 октября в Париж, чтоб обсудить ситуацию в Сирии. Однако накануне Олланд заявил о том, что думает отказаться от встречи с Путиным, поскольку сомневается в ее целесообразности. В интервью телеканалу TF1 французский президент резко осудил действия российской авиации в Сирии, в частности, бомбардировки Алеппо, а также сообщил, что еще не принял окончательного решения, состоится ли его встреча с российским лидером.

Также 10 октября стало известно, что Путин все равно собирается к Олланду. Однако позже генсек ООН повторно призвал Совбез инициировать трибунал по Сирии.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".