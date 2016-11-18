Окружение Путина нервничает из-за ареста Улюкаева – FT

Тем временем бизнес-круги боятся, что способность российского правительства бороться с кризисом серьезно пострадает.

Арест Улюкаева может навредить и без того плохому инвестиционному климату в России. Российская газета

Российские чиновники и инвесторы боятся, что, обвиняемого в коррупции, может начаться длительный период неопределенности.

"Идут разговоры о подозрениях против еще восьми чиновников", - цитирует Financial Times неназванного бывшего чиновника ФСБ, который проинформирован о деле против Улюкаева.

Тем временем, российские СМИ сообщают о том, что следователи ведут дела против других чиновников, в то время, как суд посадил министра экономики на два месяца под домашний арест. Сам Улюкаев отрицает свою вину, но президент Владимир Путин уволил его за "утрату доверия" незадолго до ареста.

"Это чрезвычайное событие для правительства и власти в стране в целом", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

В частных разговорах чиновники и инвесторы говорят, что дело против Улюкаева может подорвать власть тех во властных кругах, кто помог удержать российскую экономику на плаву после обвала цен на нефть, девальвации рубля и введения западных санкций, которые действуют уже два года. Двое неназванных чиновников из министерства экономики РФ и один следователь рассказали изданию, что друг Путина по КГБ и глава "Росневти" Игорь Сечин причастен к преследованию Улюкаева. Вероятно, он хотел так предупредить других сторонников либеральной экономической политики не становиться ему на пути.

Российские СМИ сообщают, что глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов возглавил операцию по задержанию министра экономики. Он начал работать на нефтяную компанию только в сентябре, а до того служил в ФСБ.

"Сечина обидело сильное сопротивление со стороны многих людей против желания "Роснефти" купить "Башнефть". Это точно ослабит экономический блок", - сказал изданию неназванный инвестор.

Бывший министр финансов и советник Путина по экономической политике Алексей Кудрин прокомментировал, что арест Улюкаева вызывает вопросы. Однако, инвестиционный климат не пострадает, если расследование против министра будет прозрачным.

Издание The Economist писало, что арест Улюкаева указывает на обострение борьбы в Кремле. Дело против него стала взрывом для экономического блока в правительстве Дмитрия Медведева. Улюкаева выступал против роста доминирования государства в российской экономике. Он был против продажи правительственной доли в компании "Башнефть" государственному гиганту "Роснефть" в рамках процесса приватизации.

Ранее в статье на Bloomberg View обозреватель Леонид Бершидский писал, что арест Улюкаева может быть первым шагом в наступлении против Сечина. Ведь Путин пытается проредить свое окружение и его может беспокоить чрезмерная влиятельность руководителя "Росневти".

Как собщалось ранее, Басманный суд отправил Улюкаева под домашний арест на два месяца. Вскоре после этого президент РФ Путин уволил министра в связи с "утратой доверия".