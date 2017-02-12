Около 50 человек пострадали в аэропорту Гамбурга от неизвестного газа

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Эвакуированные из аэропорта пассажиры провели примерно час на морозе.

Пассажиры в Гамбурге провели час на морозе theguardian.com

Из здания аэропорта(Германия) была проведена эвакуация после того, как несколько десятков человек обратились с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и раздражение глаз.

Согласно информации полиции, от неизвестного газа пострадали не менее 50 человек. Они госпитализированы.

Аэропорт был закрыт примерно в течение часа. Это время пассажирам пришлось провести на улице при минусовой температуре, а некоторые рейсы, летевшие в Гамбург, были отведены в другие аэропорты.

Не исключено, что причиной чрезвычайной ситуации стало распространение раздражающего газа через систему вентиляции аэропорта.

Напомним, что 12 февраля в Германии был избран новый президент, которым стал Франк-Вальтер Штайнмайер.