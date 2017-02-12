Около 50 человек пострадали в аэропорту Гамбурга от неизвестного газа

Эвакуированные из аэропорта пассажиры провели примерно час на морозе.
Согласно информации полиции, от неизвестного газа пострадали не менее 50 человек. Они госпитализированы.
Аэропорт был закрыт примерно в течение часа. Это время пассажирам пришлось провести на улице при минусовой температуре, а некоторые рейсы, летевшие в Гамбург, были отведены в другие аэропорты.
Не исключено, что причиной чрезвычайной ситуации стало распространение раздражающего газа через систему вентиляции аэропорта.
Напомним, что 12 февраля в Германии был избран новый президент, которым стал Франк-Вальтер Штайнмайер.Интерфакс , ZN.UA ,