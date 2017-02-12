Топ Новости
<
>

Около 50 человек пострадали в аэропорту Гамбурга от неизвестного газа

12 февраля в 16:24

Эвакуированные из аэропорта пассажиры провели примерно час на морозе.

Гамбург аэропорт эвакуация
Пассажиры в Гамбурге провели час на морозе
theguardian.com
Из здания аэропорта Гамбурга (Германия) была проведена эвакуация после того, как несколько десятков человек обратились с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и раздражение глаз.

Согласно информации полиции, от неизвестного газа пострадали не менее 50 человек. Они госпитализированы.

Аэропорт был закрыт примерно в течение часа. Это время пассажирам пришлось провести на улице при минусовой температуре, а некоторые рейсы, летевшие в Гамбург, были отведены в другие аэропорты.

Не исключено, что причиной чрезвычайной ситуации стало распространение раздражающего газа через систему вентиляции аэропорта.

Читайте также: В Италии во время операции по эвакуации разбился вертолет спасателей

Напомним, что 12 февраля в Германии был избран новый президент, которым стал Франк-Вальтер Штайнмайер.

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги аэропорт Германия эвакуация
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Последние новости