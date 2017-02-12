Около 3 тысяч жителей Петербурга вышли на защиту Исаакиевского собора от РПЦ

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Граждане взяли Исаакиевский собор в тройное кольцо, демонстрируя решимость защитить здание от посягательств РПЦ.

Жители Петербурга пытаются защитить Исаакиевский собор от посягательств РПЦ spb-projects.ru

Жители Петербурга вышли на очередную акцию для защиты Исаакиевского собора, который власти города решили передать

Участники акции протеста окружили здание кольцом, взялись за руки и пошли хороводом вокруг сооружения.

После этого граждане зашли в здание храма, войдя туда через вход для верующих, который открыт по воскресеньям.

Перед акцией протеста РПЦ провела "крестный ход" в поддержку своего намерения получить Исаакиевский собор, на который пришли сотни православных и служителей культа.

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что "вопрос решен". Согласно подготовленному плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.

Исаакиевский собор построен в 1818-1858 гг. по проекту архитектора Огюста Монферрана. Собор никогда не принадлежал церкви.