Около 3 тысяч жителей Петербурга вышли на защиту Исаакиевского собора от РПЦ

Граждане взяли Исаакиевский собор в тройное кольцо, демонстрируя решимость защитить здание от посягательств РПЦ.
Участники акции протеста окружили здание кольцом, взялись за руки и пошли хороводом вокруг сооружения.
После этого граждане зашли в здание храма, войдя туда через вход для верующих, который открыт по воскресеньям.
Перед акцией протеста РПЦ провела "крестный ход" в поддержку своего намерения получить Исаакиевский собор, на который пришли сотни православных и служителей культа.
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что "вопрос решен". Согласно подготовленному плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.
Исаакиевский собор построен в 1818-1858 гг. по проекту архитектора Огюста Монферрана. Собор никогда не принадлежал церкви.ZN.UA , Фонтанка ,