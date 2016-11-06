Охрана увела Трампа со сцены во время выступления в Неваде

Среди публики распространился слух, что в зал проник человек с оружием.
Во время выступления перед избирателями в штате Невада сотрудники службы безопасности увели от трибуны кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
"Никто не говорил, что нам будет просто, я хочу поблагодарить службу безопасности", - сказал Трамп после возвращения на сцену через несколько минут, сообщает BBC.
Пока Трамп отсутствовал, среди публики распространился слух, что в зал проник человек с оружием, и некоторые участники мероприятия поспешили к выходу, сообщил корреспондент Джеймс Кук.
На помощь сотрудникам безопасности в штатском поспешили люди в камуфляже песочного цвета, похожие на военных. Затем из зала вывели некоего белого лысого мужчину, однако неизвестно, имел ли он отношение к инциденту.
Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Хилари Клинтон опередила своего соперника-республиканца Дональда Трампа на шесть пунктов по данным соцопроса, проведенного Reuters и Ipsos.
Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клитон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп.BBC