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Охрана увела Трампа со сцены во время выступления в Неваде

6 ноября в 04:50

Среди публики распространился слух, что в зал проник человек с оружием.

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Сотрудники службы безопасности увели от трибуны Трампа
Associated Press

Во время выступления перед избирателями в штате Невада сотрудники службы безопасности увели от трибуны кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

"Никто не говорил, что нам будет просто, я хочу поблагодарить службу безопасности", - сказал Трамп после возвращения на сцену через несколько минут, сообщает BBC.

Пока Трамп отсутствовал, среди публики распространился слух, что в зал проник человек с оружием, и некоторые участники мероприятия поспешили к выходу, сообщил корреспондент Джеймс Кук.

На помощь сотрудникам безопасности в штатском поспешили люди в камуфляже песочного цвета, похожие на военных. Затем из зала вывели некоего белого лысого мужчину, однако неизвестно, имел ли он отношение к инциденту.

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Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Хилари Клинтон опередила своего соперника-республиканца Дональда Трампа на шесть пунктов по данным соцопроса, проведенного Reuters и Ipsos.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клитон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп.

По материалам: BBC
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Тэги США Трамп Клинтон
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