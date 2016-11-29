Один самых богатых депутатов Госдумы РФ решил сложить мандат – Ъ

Причиной называют ужесточение дисциплины и проблемы с бизнесом.

Из Госдумы "выдавили" одного из самых богатых депутатов

Один из самых богатых депутатов Государственной думы Российской Федерации Александр Скоробогатько (Единая Россия) решил досрочно сложить полномочия, этот вопрос в думе могут рассмотреть уже 2 декабря.

Как пишет российское издание "КоммерсантЪ", в Госдуме связывают уход депутата со сложностями в бизнесе, а также с ужесточением думской дисциплины, инициированным спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Скоробогатько, который входит в список Forbes с 2008 года, является депутатом Госдумы уже 4-й созыв подряд.

"У его бизнеса накануне чемпионата мира по футболу (в 2018 году пройдет в России) возникли сложности. А в Думе теперь, в отличие от предыдущих созывов, надо находиться постоянно. Поэтому он решил спасать бизнес",— говорит собеседник "Ъ" в "Единой России".

Другие собеседники "Ъ" больше упирали на новые порядки в думе. Изменения в думский регламент, по которым депутаты должны лично присутствовать на пленарных заседаниях и комитетах, были приняты в конце октября с подачи спикера Вячеслава Володина.

"Вячеслав Володин изначально являлся сторонником госфинансирования партий и уменьшения их зависимости от бизнес-спонсоров — объяснил российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, Александр Скоробогатько "не последний" состоятельный депутат, который покинет госдуму.

По данным издания, Скоробогатько - соучредитель девелоперской компании TPS Real Estate Holding и TPS Avia (владеет 68,4% аэропорта Шереметьево). Бизнесом занялся 1987 году, в 1990-х годах работал в банковской сфере, также был президентом малого научно-производственного коммерческого предприятия "Сандра", ТОО "Торговая компания "Век России"", АОЗТ "Финансово-промышленная компания "Делфи"". С 2003 года — депутат Госдумы. В настоящее время занимает 40-е место в рейтинге богатейших россиян с состоянием в ,3 млрд.