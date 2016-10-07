Один из центров МЧС Сербии может служить базой для спецслужб России – WP

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Эксперты убеждены, что база вблизи города Нис – это ответ Москвы на расширение НАТО на Балканах.

Россия может использовать базу в Сербии для шпионажа за НАТО на Балканах. Flickr/Wayne Hopkins

В большой командной комнате установлены большие экраны наблюдения среди сложеного различного спасательного оборудования. Серое недостроенное здание служит в качестве места для тренировок. Россия настаивает, что это лишь Центр ликвидации последствий стихийных бедствий. Однако, существуют подозрения, что на самом деле это шпионский центр Кремля на Балканах.

Об этом сегодня пишет Washington Post. Некоторые западные неправительственные организации и военные аналитики говорят, что Россия создала завуалированную военную базу, цель которой узнавать намерения США в отношении Балкан. В то время, как Сербия все еще имеет тесные связи с РФ, недоерие ее соседей к намерениям и присутствию Москвы растет, особенно в постсоветских Болгарии, Румынии и Венгрии, которые десятилетиями страдали от коммунистического "железного занавеса" после Второй мировой войны.

В случае необходимости проведения военных операций, эта база станет первой в арсенале Кремля посреди Европы и за пределами стран, которые когда-то были республиками СССР. Западные аналитики говорят, что ею руководят российское и сербское правительства. Она расположена недалеко от аэропорта вблизи города Нис на юге Сербии. По мнению экспертов, это ответ Москвы на расширение НАТО в регионе, ведь большинство стран здесь или уже члены западного альянса, или хотят ими стать.

Издание пишет, что сербское Министерство по чрезвычайным ситуациям подозревают в выполнении задач для российских спецслужб. Министр обороны России Сергей Шойгу еще в 2012 году на церемонии открытия базы уверял, что его страна не собирается размещать свои силы в Сербии и разговоры о такой возможности - "чистая фабрикация". В свою очередь, чиновники НАТО отказываются давать комментарии относительно природы сербской базы, отвечая лишь, что не переживают из-за ее роли, какой бы она не была.

Напомним, что Путин пообещал Сербии поддержку в "возвращении" Косово. Также президенты Путин и Николич также обсудили недавнее соглашение Сербии с НАТО, которое позволяет присутствие в стране военных специалистов альянса. Сербский лидер заверил российского в том, что это связано с необходимостью утилизации старых боеприпасов, и российской стороне нечего опасаться.