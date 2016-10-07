Один из центров МЧС Сербии может служить базой для спецслужб России – WP

Эксперты убеждены, что база вблизи города Нис – это ответ Москвы на расширение НАТО на Балканах.
Об этом сегодня пишет Washington Post. Некоторые западные неправительственные организации и военные аналитики говорят, что Россия создала завуалированную военную базу, цель которой узнавать намерения США в отношении Балкан. В то время, как Сербия все еще имеет тесные связи с РФ, недоерие ее соседей к намерениям и присутствию Москвы растет, особенно в постсоветских Болгарии, Румынии и Венгрии, которые десятилетиями страдали от коммунистического "железного занавеса" после Второй мировой войны.
В случае необходимости проведения военных операций, эта база станет первой в арсенале Кремля посреди Европы и за пределами стран, которые когда-то были республиками СССР. Западные аналитики говорят, что ею руководят российское и сербское правительства. Она расположена недалеко от аэропорта вблизи города Нис на юге Сербии. По мнению экспертов, это ответ Москвы на расширение НАТО в регионе, ведь большинство стран здесь или уже члены западного альянса, или хотят ими стать.
Издание пишет, что сербское Министерство по чрезвычайным ситуациям подозревают в выполнении задач для российских спецслужб. Министр обороны России Сергей Шойгу еще в 2012 году на церемонии открытия базы уверял, что его страна не собирается размещать свои силы в Сербии и разговоры о такой возможности - "чистая фабрикация". В свою очередь, чиновники НАТО отказываются давать комментарии относительно природы сербской базы, отвечая лишь, что не переживают из-за ее роли, какой бы она не была.
Напомним, что Путин пообещал Сербии поддержку в "возвращении" Косово. Также президенты Путин и Николич также обсудили недавнее соглашение Сербии с НАТО, которое позволяет присутствие в стране военных специалистов альянса. Сербский лидер заверил российского в том, что это связано с необходимостью утилизации старых боеприпасов, и российской стороне нечего опасаться.ZN.UA