Одесская полиция временно перешла в усиленный режим работы

С 1 по 9 мая в городе планируется ряд мероприятий, где полиция будет обеспечивать правопорядок.

В Одессе полиция перешла на усиленный режим работы Uncleroo / Depositphotos

Одесская полиция перешла в усиленный режим на время майских праздников. Ночью на понедельник на патрулирование города вышло более двух тысяч правоохранителей, отмечает сотрудник пресс-службы полиции Одесской области.

Отмечается, что с первого по девятое мая в городе пройдет ряд мероприятий, на которых правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность.

Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.