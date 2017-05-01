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Одесская полиция временно перешла в усиленный режим работы

1 мая в 14:02

С 1 по 9 мая в городе планируется ряд мероприятий, где полиция будет обеспечивать правопорядок.

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В Одессе полиция перешла на усиленный режим работы
Uncleroo / Depositphotos
Одесская полиция перешла в усиленный режим на время майских праздников. Ночью на понедельник на патрулирование города вышло более двух тысяч правоохранителей, отмечает сотрудник пресс-службы полиции Одесской области.

Отмечается, что с первого по девятое мая в городе пройдет ряд мероприятий, на которых правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность.

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Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Одесса полиция Украина патруль
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