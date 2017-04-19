Обвиняемый в убийстве российского оппозиционера Немцова внезапно заявил о своем алиби

На досудебных допросах бывший офицер МВД РФ признавался в убийстве российского оппозиционера.

Обвиняемый в убийстве Немцова отказался от показаний Коммерсантъ

Бывший офицер внутренних войск МВД РФ Заур Дадаев, один из обвиняемых в исполнении убийства российского оппозиционера Бориса Немцова , заявил о своей непричастности к этому преступлению. По словам подсудимого, практически весь день убийства Немцова он провел у себя дома, отвлекаясь только на молитву и поездку в пару ресторанов. Об этом Дадаев заявил 18 апреля в Московском окружном военном суде.

"Я никаких выстрелов в Немцова не производил, я его вообще не знал",— утверждал вчера в суде Дадаев, цитирует обвиняемого "КоммерсантЪ".

Ранее бывший младший лейтенант Дадаев подробно, в том числе под видеозапись, рассказывал о заговоре с целью убийства политика. Но при этом, "заказную версию, даже давая признательные показания, отрицал, отмечая, что стрелял в Бориса Немцова, поскольку тот поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в Charlie Hebdo. Правда, исполнителю затем предложили 5 млн руб., от которых он отказался, посчитав эти деньги "грязными"", - пишет "Ъ".

В распоряжении издания оказалась видеозапись первого допроса Дадаева.

Напомним, в июне Следственный комитет Российской Федерации завершил досудебное расследование и передал в суд дело об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, совершенное в Москве в феврале 2015 года.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года возле Кремля. По подозрению в убийстве Немцова были задержаны четверо чеченцев, которые дают противоречивые показания.

В январе 2016 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал, что считает дело об убийстве Бориса Немцова раскрытым.