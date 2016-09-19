ОБСЕ зафиксировала серьезные нарушения на выборах в российскую Госдуму

Согласно выводам наблюдателей, львиная доля фальсификаций коснулась не дня голосования, а процесса подсчета голосов.

На выборы в РФ негативно повлияли ограничения демократических прав и свобод, а также жесткий контроль над СМИ Единая Россия

Краткосрочная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала серьезные нарушения в ходе18 сентября, хотя и констатировала, что избирательный процесс стал прозрачнее.

Согласно выводам комиссии, изложенным в ее отчете по выборам в РФ, день голосования, в целом, прошел в условиях правопорядка, однако при подсчете голосов были зафиксированы многочисленные нарушения. Центризбирком реагировал на нарушения, включая вбросы бюллетней и электоральные "карусели".

Указывается, что в ходе избирательной кампании власть использовала в целях компании административный ресурс, чтобы обеспечить провластным кандидатам преимущества при проведении политических акций. Фиксировались также попытки местных властей влиять на избирателей, заставляя их голосовать за правящую партию.

По выводам ОБСЕ, негативное влияние на ход выборов оказали характерные для РФ ограничения основных прав и свобод, жесткий контроль над СМИ и усиливающееся давление на гражданское общество.

Как указала в отчете координатор краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Илкка Канерва, для соответствия демократическим стандартам РФ необходимо обеспечить больше пространства для публичных дебатов и гражданского участия.

Ранее сообщалось, что по предварительным результатам, явка на выборы в Госдуму РФ в нынешнем году составила рекордно низкие 47,81%.

Тем временем , в МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.