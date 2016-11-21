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Обнаружено еще одно массовое захоронение с 200 телами в Мосуле

21 ноября в 17:32

Захоронение обнаружено в районе Хамам аль-Алиль.

Мосул 4
Обнаружены тела очередных жертв боевиков ИГИЛ
the Great Middle East

Иракские военные обнаружили около двух сотен тел казненных жителей в массовом захоронении к югу от города Мосул, который удерживают боевики террористической организации "Исламское государство".

Силы безопасности заметили группу бродячих собак, которые рылись в земле в районе Хамам аль-Алиль. Когда военные подошли к месту, они увидели, как собаки выкапывают из-под земли трупы людей, передает Iraqi News.

В массовом захоронении обнаружено 200 мертвых тел.

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Ранее сообщалось, что иракские военные обнаружили около сотни обезглавленных тел в массовом захоронении к югу от города Мосул.

Ранее боевики террористической организации "Исламское государство" казнили в окрестностях иракского Мосула 232 человека.

25 октября в ООН заявили, что в селе Сафина под Мосулом исламисты убили 15 гражданских, а их трупы выбросили в реку, в населенном пункте Тулул-Насер иракские войска обнаружили тела 70 мирных жителей, а также в окрестностях Мосула были найдены тела 50 полицейских.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмарга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмарга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак боевики тела
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