Обнаружен и поднят из воды второй черный ящик Ту-154

Со дна поднят второй бортовой самописец самолета Ту-154.

Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154 tvc.ru

Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает Минобороны России.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что эксперты Минобороны России, проведя предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи, подтвердили версию об ошибке пилотирования.

Напомним, 25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Пассажиры самолета летели в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.

Подробнее о катастрофе читайте в материале ZN.UA "Крушение российского Ту-154: главное".