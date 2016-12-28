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Обнаружен и поднят из воды второй черный ящик Ту-154

28 декабря в 11:11

Со дна поднят второй бортовой самописец самолета Ту-154.

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Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154
tvc.ru
Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает Минобороны России. 

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что эксперты Минобороны России, проведя предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи, подтвердили версию об ошибке пилотирования.

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Напомним, 25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Пассажиры самолета летели в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.

Подробнее о катастрофе читайте в материале ZN.UA "Крушение российского Ту-154: главное".

По материалам: РИА Новости
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Тэги самолет Минобороны крушение
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