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Обнаружен "черный ящик" разбившегося в Бишкеке самолета

16 января в 13:32

Поиски второго самописца продолжаются.

Аэропорт Манас Кыргызстан
Найден самописец разбившегося вблизи от Бишкека самолета Boeing-747
K-news

На месте крушения грузового самолета Boeing-747-400 в пригороде киргизской столицы Бишкека, спасатели обнаружили один из бортовых самописцев, сообщил пресс-секретарь главы правительства Киргизстана Чынгыз Эсенгул.

Эсенгул не уточнил, какой из самописцев — речевой или параметрический — удалось найти, передает Meduza.

Поиски второго "черного ящика" продолжаются.

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Самолет рухнул на дома в дачном поселке вблизи кыргызской столицы утром, 16 января, погибли более 30 человек.

Как сообщалось, по предварительным данным перед катастрофой  самолет пошел на второй круг, поскольку проскочил взлетно-посадочную полосу.

По материалам: Meduza
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Тэги самолет поиск катастрофа Boeing
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