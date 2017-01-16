Обнаружен "черный ящик" разбившегося в Бишкеке самолета

Поиски второго самописца продолжаются.

Найден самописец разбившегося вблизи от Бишкека самолета Boeing-747 K-news

На месте крушения грузового самолета Boeing-747-400 в пригороде киргизской столицы Бишкека, спасатели обнаружили один из бортовых самописцев, сообщил пресс-секретарь главы правительства Киргизстана Чынгыз Эсенгул.

Эсенгул не уточнил, какой из самописцев — речевой или параметрический — удалось найти, передает Meduza.

Поиски второго "черного ящика" продолжаются.

Самолет рухнул на дома в дачном поселке вблизи кыргызской столицы утром, 16 января, погибли более 30 человек.

Как сообщалось, по предварительным данным перед катастрофой самолет пошел на второй круг, поскольку проскочил взлетно-посадочную полосу.