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Обнародованы новые обстоятельства авиакатастрофы в Колумбии

2 декабря в 05:50

Самолет с футболистами должен был лететь из другого города.

рейс LMI2933
Появились новые обстоятельства гибели футбольной команды "Шапекоэнсе"
Mi Oriente
Лайнер боливийской компании Lamia с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе" на борту, который разбился в Колумбии должен был вылетать из другого города.

"Когда компания, ее представитель в Колумбии, представили запрос на разрешение полета, там было обозначено, что он прилетит из города Кобиха", - сообщил начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья, передает РИА Новости со ссылкой на боливийский портал Deber. Между тем, самолет вылетел из Санта-Круса, который расположен гораздо дальше от Боливии, чем Кобиха.

По словам Бонильи, фактически этот полет не был согласован в надлежащем порядке.

Боливийские власти уже отстранили от должностей руководство двух служб — главного управления гражданской авиации страны и администрации аэропортов и вспомогательных службы воздушной аэронавигации.

Ранее сообщалось, что самолет разбился из-за нехватки топлива. 

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По уточненным данным,  в авиакатастрофе в Колумбии, где разбился самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе", погиб 71 человек.

Финал футбольного Кубка Южной Америки перенесен из-за авиакатастрофы в Колумбии. Игра была запланирована на среду в колумбийском городе Медельин, где "Шапекоэнсе" должна была играть с колумбийским "Атлетико Насьональ".

Полная картина авиакатастрофы, в которой погибли футболисты клуба "Шапекоэнсе"

 

По материалам: РИА Новости
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Тэги футбол авиакатастрофа Шапекоэнсе самолет
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