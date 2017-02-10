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Обещанная Трампом стена на границе с Мексикой обойдется в 21,6 миллиард долларов

10 февраля в 08:38

Построение стены займет три с половиной года.

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Обещание Трампа построить стену обойдется американцам в 21,6 миллиарда долларов
whitehouse.gov
Стена, которую Дональд Трамп обещал построить на американо-мексиканской границе, будет стоить США 21,6 миллиардов долларов, а время ее возведения растянется на три с половиной года. Такие цифры назвал Департамент внутренней безопасности США, который разрабатывал отчет для внутреннего ознакомления с вопросом, сообщает Reuters.

Указанная в отчете цена на 12 миллиардов превышает цифру, которую озвучивал Трамп во время своей кампании. Отчет должен быть в скором времени представлен главе Департамента внутренней безопасности Джону Келли.

В Белом доме отказались комментировать отчет, до момента его официальной публикации.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы сдержать нелегальных иммигрантов, пообещав взять средства на ее строительство у Мексики.

Однако в начале января 2016 года CNN сообщило, что переходная команда Трампа хочет получить деньги на стену через Конгресс, а не от Мексики. На это Трамп заявил, что все равно заставит Мексику заплатить, но позже.

При этом официальный Мехико категорически отказывается рассматривать вопрос финансирования строительства стены на границе с США.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Стена Трамп Мексика граница США
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