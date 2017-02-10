Обещанная Трампом стена на границе с Мексикой обойдется в 21,6 миллиард долларов

Построение стены займет три с половиной года.

Обещание Трампа построить стену обойдется американцам в 21,6 миллиарда долларов whitehouse.gov

Стена, которуюобещал построить на американо-мексиканской границе, будет стоить США 21,6 миллиардов долларов, а время ее возведения растянется на три с половиной года. Такие цифры назвал Департамент внутренней безопасности США, который разрабатывал отчет для внутреннего ознакомления с вопросом, сообщает Reuters

Указанная в отчете цена на 12 миллиардов превышает цифру, которую озвучивал Трамп во время своей кампании. Отчет должен быть в скором времени представлен главе Департамента внутренней безопасности Джону Келли.

В Белом доме отказались комментировать отчет, до момента его официальной публикации.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы сдержать нелегальных иммигрантов, пообещав взять средства на ее строительство у Мексики.

Однако в начале января 2016 года CNN сообщило, что переходная команда Трампа хочет получить деньги на стену через Конгресс, а не от Мексики. На это Трамп заявил, что все равно заставит Мексику заплатить, но позже.

При этом официальный Мехико категорически отказывается рассматривать вопрос финансирования строительства стены на границе с США.