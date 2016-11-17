Обама заявил о причастности Кремля к кибератакам против США

В Вашингтоне знают о российской хакерской активности в третьих странах.

Обама указал Путину на разницу между разведкой и вмешательством в политические процессы Сайт президента России

Соединенные Штаты Америки располагают серьезными доказательствами о причастности Москвы к организациина американские государственные и партийные ресурсы.

"Мы знаем, что Россия участвовала в кибератаках. Это - не новое явление, и этим занимается не только Россия", – заявил президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в в Берлине в четверг, 17 ноября.

Обама добавил, что Вашингтону известны факты о кибератаках РФ на третьи страны, а также о промышленном шпионаже, в котором задействованы российские хакеры.

По словам американского президента, во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным еще до выборов в США, Обама "четко дал понять, что, хотя Россия и будет вести разведывательную деятельность даже тогда, когда США это не будет нравиться, есть разница между разведкой и вмешательством в выборы, или атаками на частные организации или коммерческие предприятия".

Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

Ранее, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.

В Белом доме не исключают введения против России дополнительных финансовых санкций за кибератаки на государственные и партийные ресурсы США.