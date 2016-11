Обама заявил, что США станут сильнее после выборов

Пока еще действующий президент США Барак Обама прокомментировал выборы нового главы государства и призвал граждан Соединенных штатов не делить друг друга на республиканцев и демократов.

Об этом заявил в своем обращении, размещенном в Twitter.

"Помните, что независимо от того, что происходит, солнце будет вставать утром и Америка все равно будет величайшей страной на Земле. Наша демократия всегда была громкой и резкой. Мы прошли сквозь тяжелые выборы и станем сильнее после них", сказал Обама.

