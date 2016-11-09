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Обама заявил, что США станут сильнее после выборов

9 ноября в 05:16

По словам пока еще президента, "солнце будет вставать утром и Америка все равно будет величайшей страной на Земле".

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Обама прокомментировал выборы в США
palinchak / Depositphotos
Пока еще действующий президент США Барак Обама прокомментировал выборы нового главы государства и призвал граждан Соединенных штатов не делить друг друга на республиканцев и демократов.

Об этом заявил в своем обращении, размещенном в Twitter.

 "Помните, что независимо от того, что происходит, солнце будет вставать утром и Америка все равно будет величайшей страной на Земле. Наша демократия всегда была громкой и резкой. Мы прошли сквозь тяжелые выборы и станем сильнее после них", сказал Обама.

 

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Напомним, что в США продолжается подсчет голосов на выборах президента. С оперативными результатами можно ознакомиться в онлайн-трансляции на ZN.UA. 

По материалам: ZN.UA
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