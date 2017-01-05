Обама устроит вечеринку в честь завершения президентских полномочий

В СМИ попал список звезд, приглашенных на пати в Белом доме.
Вечеринка запланирована на пятницу, 6 января, сообщает The Washington Post.
На прием приглашены ближайшие друзья и основные доноры, сообщил источник американского издания.
Официального анонса вечеринки пока нет, но уже известен примерный список гостей. Фото с праздника также вряд ли появятся в соцсетях, поскольку у его участников, скорее всего, заберут мобильные гаджеты на время мероприятия.
Что касается "звездных" гостей, то на вечеринку придут Бейонсе, Ашер, Стиви Уандер, рэпер Jay Z, актеры Сэмюэл Джексон и Брэдли Купер, режиссеры Джей-Джей Абрамс и Джордж Лукас. Приглашена и известная телеведущая и продюсер Опра Уинфри.
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