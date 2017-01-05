Обама устроит вечеринку в честь завершения президентских полномочий

В СМИ попал список звезд, приглашенных на пати в Белом доме.

Обама устроит "звездную" вечеринку whitehouse.gov

Президент США Барак Обама и его суприга Мишель Обама устроят "звездную" вечеринку в Белом доме, начав таким образом серию прощальных мероприятий в свящи с окончанием срока президентских полномочий.

Вечеринка запланирована на пятницу, 6 января, сообщает The Washington Post.

На прием приглашены ближайшие друзья и основные доноры, сообщил источник американского издания.

Официального анонса вечеринки пока нет, но уже известен примерный список гостей. Фото с праздника также вряд ли появятся в соцсетях, поскольку у его участников, скорее всего, заберут мобильные гаджеты на время мероприятия.

Что касается "звездных" гостей, то на вечеринку придут Бейонсе, Ашер, Стиви Уандер, рэпер Jay Z, актеры Сэмюэл Джексон и Брэдли Купер, режиссеры Джей-Джей Абрамс и Джордж Лукас. Приглашена и известная телеведущая и продюсер Опра Уинфри.

Ранее сообщалось, что 10 января Барак Обама выступит с прощальной речью в Чикаго.