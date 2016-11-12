Обама совершит последнее президентское турне

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Ожидается, что 44-й президент США посетит Грецию, Германию и Перу.

Барак Обама в понедельник, 14 ноября, оправиться в свою последнюю зарубежную поездку в качестве президента США. Ожидается, что он посетит Грецию, Германию и Перу, сообщает ВВС.

Как сообщается, цель поездки – обсудить с мировыми лидерами новоизбранного президента США и заручится поддержкой в дальнейшей реализации своих международных инициатив, поскольку ранее Трамп обещал пересмотреть ряд соглашений, заключенных Обамой.

В ходе поездки в Грецию, как ожидается, Обама поедет в Парфенон и выступит с речью на тему глобализации.

В Германии у Обамы запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также британским премьером Терезой Мэй и французским президентом Франсуа Олландом.

Также он посетит саммит АПЭК В Перу Обама посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и проведет переговоры с китайским президентом Си Цзинпин и австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.