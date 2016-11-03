Обама считает возможное поражение Клинтон на выборах "шагом назад" для США

Американский лидер подчеркнул, что сегодня судьба страны находится в руках избирателей.

Обама уверен, что победа Трампа отбросит его страну назад Yahoo!News

Поражение кандидата на пост президента США Хилари Клинтон может отбросить страну назад и перечеркнуть все, чего ей удалось достичь за минувшие 8 лет, заявил президент США

Как сообщает Русская служба BBC, выступая на митинге сторонников Демократической партии в Северной Каролине, президент подчеркнул, что сегодня судьба страны находится в руках избирателей.

В то же время, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками во Флориде заявил, что победа Клинтон сулит США конституционный кризис, поскольку она станет "президентом, которого преследуют судебные иски".

Данное заявление сделано кандидатом от республикацнев на фоне возобновления следствия ФБР по делу об электронной переписке Клинтон.

Ранее Обама выступил в защиту Хиллари Клинтон и подверг критике заявление Федерального бюро расследований по возобновлению расследования в деле об электронных письмах бывшего Госсекретаря США.

В октябре Обама раскритиковал Дональда Трампа и призвал влиятельных членов Республиканской партии официально отказать ему в поддержке в качестве их кандидата на президентский пост.