Обама решил не отправлять официальную делегацию на похороны Кастро

В Вашингтоне не забыли о "непростых дипломатических отношениях" с Гаваной.

Похороны Кастро посетит глава дипмиссии США на Кубе

Официальная делегация США не будет направлена на похороны лидера кубинской революции

Как сообщил официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест на брифинге во вторник, 29 ноября, такое решение принял президент США Барак Обама.

В то же время, траурную церемонию посетят заместитель советника президента по нацбезопасности Бен Родс, поездка которого на Кубу была запланирована ранее, а также глава американского диппредставительства на Кубе Джефф Дилорентис.

Эрнест назвал отправку международной делегации "формальным процессом", а также напомнил о "непростых дипломатических отношениях" Вашингтона с Гаваной.

Ранее сообщшалось, что президент России Владимир Путин не полетит на похороны Кастро. Делегацию РФ на Кубе возглавит спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Тем временем тело Фиделя Кастро кремировали на закрытой церемонии. Кубинцы смогут принять участие церемонии прощания с лидером революции" в понедельник и во вторник, 28 – 29 ноября. Церемония захоронения состоится 4 декабря в 07:00 по местному времени на кладбище святой Ифигении в городе Сантьяго-де-Куба.

Как сообщалось, Кастро, который правил Кубой несколько десятилетий подряд, умер вечером 25 ноября на 91-м году жизни.