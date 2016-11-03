Обама раскритиковал ФБР за расследование относительно Клинтон

Американский президент выступил в защиту Клинтон.

Обама подверг критике возобновление расследования ФБР относительно Клинтон за 11 дней до выборов в США securityaffairs.co

Президент США Барак Обама выступил в защиту кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и подверг критике заявление Федерального бюро расследований по возобновлению расследования в деле об электронных письмах бывшего Госсекретаря США.

"По моему мнению существует норма, что во время расследования мы не оперируемся на инсинуации, мы не оперируем неполной информацией, мы не работаем на основе утечки информации. Мы оперируем конкретными решениями, которые уже сделаны", - сказал Обама в интервью NowThisNew, сообщает Reuters.

Ранее Обама заявлял, что не будет вмешиваться в процесс расследования.

Напомним, что Федеральное бюро расследований США вновь приступило к расследованию по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон за 11 дней до выборов президента США.

8 августа стало известно, что Минюст США закрыл дело о переписке Хилари Клинтон, а Госдепартамент возобновил расследование.

Ранее Хиллари Клинтон, которая считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года, отвергла выдвинутые ей обвинения в использовании личной электронной почты для служебной переписки секретного характера.

Напомним, в марте 2015 года стало известно, что Клинтон, которая занимала пост госсекретаря с 2009 по 2013 год, отправляла рабочие письма с личной электронной почты, а не с правительственной. Сама Клинтон утверждает, что в личной переписке не передавала секретной информации. ФБР не нашло в ее действиях признаков преступления.

В середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.