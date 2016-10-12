Обама призвал республиканцев отказаться от поддержки "непригодного для президентства" Трампа

Американский президент считает, что Дональд Трамп не может представлять США на международной арене.

У Трампа нет необходимых знаний и подготовки, чтобы стать президентом США - Обама oecd.org

Президент США Барак Обама раскритиковал Дональда Трампа и призвал влиятельных членов Республиканской партии официально отказать ему в поддержке в качестве их кандидата на президентский пост.

Обама заявил, что невозможно ругать Трампа за его непристойные высказывания о женщинах 11-летней давности и одновременно поддерживать его как сегодняшнего претендента на самую важную должность в мире.

По мнению Обамы, кандидат от республиканцев не годится на то, чтобы представлять США на международной арене. "Ни по своему темпераменту, ни по уровню своей подготовки и знаний, ни по желанию получить эти знания, ни по своей честности он не годен для того, чтобы быть президентом", - сказал он.

Нынешний президент, ни разу не назвав республиканского кандидата по имени, несколько раз повторил, что тот "не годится на пост главнокомандующего страны и, безусловно, не годится на роль руководителя величайшей демократии в мире".

По его мнению, республиканец последовательно ставит под сомнение такие основные ценности, как толерантность, соблюдение правовых процедур и взаимное уважение. "Наша демократия не работает таким образом", - указал Барак Обама.

Ряд высокопоставленных республиканцев, включая спикера палаты представителей Пола Райана, дистанцировались от Дональда Трампа, после того как журналисты сумели раздобыть и предать огласке старую видеозапись, на которой Трамп в вульгарных выражениях отзывается о женщинах. Трамп же обвинил своих критиков в лагере республиканцев в нелояльности, заявив, что теперь его ничего не сковывает в его битве за Америку, которую он отныне поведет так, как считает нужным. Он также похвалился готовностью отказаться от поддержки партийных руководителей.

Наблюдатели отмечают, что разногласия в Республиканской партии накануне выборов, которые состоятся 8 ноября, могут оказать серьезное отрицательное влияние на позиции Трампа, и привести к поражению. Некоторые из экспертов не исключают, что эти разногласия могут дойти до раскола самой партии.

Несколько политиков-республиканцев уже призвали Трампа снять свою кандидатуру после обнародования 7 октября видеозаписи, на которой миллиардер, в частности, оскорбительно отзывается о женщинах. Трамп извинился за свои слова, но отказываться от участия в выборах не стал.

В сентябре Обама назвал Трампа невежественным и не имеющим необходимой квалификации, чтобы занять пост главы государства. В августе американский президент говорил тоже в таком ракурсе. В часности, Обама заявил, что он не видит в кандидате от Республиканской партии Дональде Трампе своего преемника, после всех скандальных заявлений, в которых он оскорбил семью погибшего в Ираке американского солдата-мусульманина, а также о якобы "ненападении" России на Украину.

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Между тем, телеканал CNN сообщил, что Клинтон во второй раз выиграла дебаты с Трампом. Ее выбрали 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%. Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.