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Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США

7 января в 08:27

Он напомнил республиканцам, что "Путин - не наша команда" и не стоит ему верить больше, чем американцам.

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Обама напомнил республиканцам, что "Путн - не наша команда".
palinchak / Depositphotos
Доклад американских разведслужб убедили Барака Обаму в том, что Россия действительно вмешивалась в избирательный процесс в США.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC, заметив, что ему не нравится, как кое-кто в США пытается подорвать доверие к американской разведке и разделить общество.

Обама обратил внимание на то, что некоторые комментаторы, члены Республиканской партии и эксперты "доверяют Путину больше, чем своим согражданам только потому, что эти сограждане демократы".

"Так не может быть. Мы должны помнить, что мы - одна команда. Владимир Путин – не наша команда", - добавил Обама.

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29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Обама Путин США выборы
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