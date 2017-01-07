Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США

Он напомнил республиканцам, что "Путин - не наша команда" и не стоит ему верить больше, чем американцам.
Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC, заметив, что ему не нравится, как кое-кто в США пытается подорвать доверие к американской разведке и разделить общество.
Обама обратил внимание на то, что некоторые комментаторы, члены Республиканской партии и эксперты "доверяют Путину больше, чем своим согражданам только потому, что эти сограждане демократы".
"Так не может быть. Мы должны помнить, что мы - одна команда. Владимир Путин – не наша команда", - добавил Обама.
29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.
Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.ZN.UA