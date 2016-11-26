Обама пообещал народу Кубы поддержку Вашингтона

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Президент США вразил соболезнование в связи со смертью Фиделя Кастро.

США пообещали поддержку кубинскому народу trend.az

Президент США Барак Обама выразил соболезнование в связи со смертью бывшего руководителя Кубы Фиделя Кастро и передал кубинскому народу обещание поддержки со стороны Соединенных штатов.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома, американский президент отметил: "Кубинский народ должен знать, что он является другом и партнером в Соединенных штатов Америки".

Что касается Кастро, то по словам Обамы, история рассудит "огромное влияние этой особой фигуры на людей и мир вокруг него".

Напомним, что Фидель Кастро умер на 91-м году жизни поздно вечером 25 ноября.

Напомним, в конце 2014 года США и Куба постепенно начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США.

17 февраля нынешнего года Куба и США подписали соглашение о возобновлении авиасообщения.

22 марта островное государство посетил президент США Барак Обама. Он стал первым президентом в истории страны, побывавшим на Кубе, после Джона Калвина Кулиджа, совершившего визит в Гавану в 1928 году.

В мае из США на Кубу прибыл первый за 50 лет круизный лайнер, следовавший по маршруту Майами – Гавана.