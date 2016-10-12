Обама пообещал, что американцы полетят на Марс в 2030-х годах

В США разрабатывают технологии выживания человека во враждебных условиях "красной планеты".
"Мы поставили перед собой чёткую цель, имеющую крайне важное значение для новой главы истории США в космосе: отправить людей на Марс к 2030-м годам и благополучно вернуть их на Землю", - написал Обама.
По его словам, еше "пять лет назад американские компании были отрезаны от глобального рынка коммерческих пусков. Сегодня, благодаря работе мужчин и женщин из НАСА, им принадлежит больше трети этого рынка. Более тысячи компаний, почти во всех 50 штатах, работают над проектами по коммерческим запускам в космос".
Идеи полетов на Марс, напомним, вынашивают несколько крупных компаний, связанных с авиационно-космической сферой. Но наиболее активно их продвигает основатель компании SpaceX Илон Маск, который намерен переселить на Марс миллион землян, чтобы "спасти человечество".
Напомним, SpaceX планирует отправить первый корабль к Марсу в 2018 году. Тогда к Красной планете будет отправлен корабль серии Dragon, разработанной для доставки грузов на МКС. В случае, если все пройдет успешно, SpaceX будет отправлять ракеты на Марс каждые 26 месяцев. А уже в 2024 году Маск планирует отправить на Красную планету первую ракету с человеком на борту.Русская служба Би-би-си