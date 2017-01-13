Обама отменил миграционные привилегии для кубинцев

Отменяется правило "сухих и мокрых ног" в отношении кубинцев. Теперь беженцев будут выслать назад на "остров Свободы".

Президент США Барак Обама отменил так называемое правило "сухих и мокрых ног" - особую миграционную политику в отношении граждан Кубы, сбежавших в США.

Ранее по этому правилу фактически любой беженец из республики Куба в США без визы мог получить вид на жительство в Соединенных штатах, пишет Associated Press со ссылкой на заявление Обамы.

Он сообщил, что "кубинские граждане, которые пытаются незаконно въехать в США и не имеют права на оказание гуманитарной помощи, будут подлежать высылке из страны в соответствии с законодательством США. Мы относимся к кубинским мигрантам так же, как и к мигрантам из других стран".

Обама отметил, что кубинское правительство уже согласилось принять возвращение тех граждан Кубы, которым было приказано покинуть США.

В правительстве Кубы одобрили решение Обамы и отметили, что такой его ход "направлен на то, чтобы гарантировать нормальную, безопасную и упорядоченную миграцию".

Политика "сухих и мокрых ног" была введена в США 1995 году президентом Биллом Клинтоном.

Напомним, в конце 2014 года США и Куба постепенно начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США.

17 февраля 2016 года Куба и США подписали соглашение о возобновлении авиасообщения.

22 марта 2016 года островное государство посетил президент США Барак Обама. Он стал первым президентом в истории страны, побывавшим на Кубе, после Джона Калвина Кулиджа, совершившего визит в Гавану в 1928 году.

В мае 2016 года из США на Кубу прибыл первый за 50 лет круизный лайнер, следовавший по маршруту Майами – Гавана.