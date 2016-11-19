Обама отказался помиловать Сноудена до вынесения приговора

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Президент ответил бывшему сотруднику американских спецслужб, который скрывается в России.

Обама назвал опасения Сноудена обоснованными Facebook/The White House

Президент США Барак Обама заявил, что не сможет помиловать бывшего сотрудника ЦРУдо тех пор, пока американский суд не вынесет ему приговор.

"Я не могу помиловать того, кто не предстал перед судом и скрывается от правосудия", – сказал президент США в интервью немецкому изданию Spiegel, опубликованном в пятницу, 18 ноября.

Обама указал на то, что опасения Сноудена о несоответствии его действий принципам и практикам разведывательного сообщества США, являются обоснованными.

Президент США выразил уверенность в том, что в подходах к обеспечению национальной безопасности необходимо соблюдать баланс права граждан на конфиденциальность и методов, необходимых для предотвращения террористических угроз.

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден привлек внимание в июне 2013 года после того, как передал журналистам информацию о слежке за интернет-пользователями и абонентами телефонных сетей, которую вели спецслужбы США.

Министерство юстиции США возбудило уголовное дело в отношении Сноудена и выдало предварительный ордер на его арест. Против него выдвинуты обвинения в шпионаже и краже госсобственности.

23 июня 2013 года Сноуден вылетел из Гонконга, после того, как Вашингтон потребовал его выдачи, ссылаясь на соглашения между странами о выдаче преступников. С 26 июня 2013 года она находится в России. Москва не собирается выдавать Сноудена США, заявляя об отсутствии соответствующих договоренностей между странами.

Сноуден, в свою очередь, заявил о желании вернуться в США и готовности сесть в американскую тюрьму. Он также выразил уверенность, что президент Обама должен помиловать его по "моральным" причинам.