Обама отказался помиловать Сноудена до вынесения приговора

Президент ответил бывшему сотруднику американских спецслужб, который скрывается в России.
"Я не могу помиловать того, кто не предстал перед судом и скрывается от правосудия", – сказал президент США в интервью немецкому изданию Spiegel, опубликованном в пятницу, 18 ноября.
Обама указал на то, что опасения Сноудена о несоответствии его действий принципам и практикам разведывательного сообщества США, являются обоснованными.
Президент США выразил уверенность в том, что в подходах к обеспечению национальной безопасности необходимо соблюдать баланс права граждан на конфиденциальность и методов, необходимых для предотвращения террористических угроз.
Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден привлек внимание в июне 2013 года после того, как передал журналистам информацию о слежке за интернет-пользователями и абонентами телефонных сетей, которую вели спецслужбы США.
Министерство юстиции США возбудило уголовное дело в отношении Сноудена и выдало предварительный ордер на его арест. Против него выдвинуты обвинения в шпионаже и краже госсобственности.
23 июня 2013 года Сноуден вылетел из Гонконга, после того, как Вашингтон потребовал его выдачи, ссылаясь на соглашения между странами о выдаче преступников. С 26 июня 2013 года она находится в России. Москва не собирается выдавать Сноудена США, заявляя об отсутствии соответствующих договоренностей между странами.
Сноуден, в свою очередь, заявил о желании вернуться в США и готовности сесть в американскую тюрьму. Он также выразил уверенность, что президент Обама должен помиловать его по "моральным" причинам.ZN.UA