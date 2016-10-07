Обама объявил чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана "Мэтью"

Стихия уже унесла жизни 140 человек в Карибском бассейне.
В штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина изданы распоряжения об принудительной эвакуации более двух миллионов человек.
По прогнозам синоптиков, ураган достигнет побережья США вечером в четверг по местному времени и пройдет с юга на север вдоль всего атлантического побережья Флориды и далее по побережьям Джорджии и Южной Каролины.
Стихия уже унесла жизни не менее 140 человек в бассейне Карибского моря, 136 из которых погибли на Гаити, передает "Радио Свобода".
Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.
Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.Крым.Реалии