Обама объявил чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана "Мэтью"

Стихия уже унесла жизни 140 человек в Карибском бассейне.

Из трех штатов США эвакуируют два миллиона человек oecd.org

Президент США Барак Обама в четверг, 6 октября, объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближающегося

В штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина изданы распоряжения об принудительной эвакуации более двух миллионов человек.

По прогнозам синоптиков, ураган достигнет побережья США вечером в четверг по местному времени и пройдет с юга на север вдоль всего атлантического побережья Флориды и далее по побережьям Джорджии и Южной Каролины.

Стихия уже унесла жизни не менее 140 человек в бассейне Карибского моря, 136 из которых погибли на Гаити, передает "Радио Свобода".

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.