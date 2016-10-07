Топ Новости
<
>

Обама объявил чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана "Мэтью"

7 октября в 00:57

Стихия уже унесла жизни 140 человек в Карибском бассейне.

Барак Обама1
Из трех штатов США эвакуируют два миллиона человек
oecd.org
Президент США Барак Обама в четверг, 6 октября, объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближающегося урагана "Мэтью".

В штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина изданы распоряжения об принудительной эвакуации более двух миллионов человек.

 По прогнозам синоптиков, ураган достигнет побережья США вечером в четверг по местному времени и пройдет с юга на север вдоль всего атлантического побережья Флориды и далее по побережьям Джорджии и Южной Каролины.

Стихия уже унесла жизни не менее 140 человек в бассейне Карибского моря, 136 из которых погибли на Гаити, передает "Радио Свобода".

Читайте также: Во Флориде разбушевался ураган "Эрмина"

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.

По материалам: Крым.Реалии
Читайте также
Тэги США Обама ураган Мэтью
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.89
EUR 28.96
Последние новости