Обама обвинил Россию в подрыве международных норм

Американский президент хочет видеть РФ участницей решений, а не частью проблем.

Обама заявил, что поведение России подорвало международные нормы и правила oecd.org

Президент США Барак Обама заявил, чтоподорвало международные нормы и любые предположения, что Соединенные Штаты посягнули на российские интересы являются неправильными."Мы считаем, что Россия является большой, важной страной с военным потенциалом, который уступает только нашему. РФ должна быть участником всех решений на мировой арене, а не частью проблемы", - сказал Обама на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Италии Маттео Ренци, сообщает Reuters

Он также отметил, ссылаясь на российскую агрессию в Украине и Сирии, что поведение РФ подрывает международные нормы и правила, которые Россия не исполняет.

Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от величия СССР. У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса.

Издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд киберстратегов и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.

А бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в комментарии для ZN.UA отметил, что "классической" холодной войны не будет. Не выполнив роль гаранта безопасности, отведенную ей в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН, Россия сама превратилась в угрозу войны горячей, и это уже проблема планетарного масштаба.