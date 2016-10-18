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Обама обвинил Россию в подрыве международных норм

18 октября в 20:17

Американский президент хочет видеть РФ участницей решений, а не частью проблем.

Барак Обама1
Обама заявил, что поведение России подорвало международные нормы и правила
oecd.org

Президент США Барак Обама заявил, что поведение России подорвало международные нормы и любые предположения, что Соединенные Штаты посягнули на российские интересы являются неправильными.

"Мы считаем, что Россия является большой, важной страной с военным потенциалом, который уступает только нашему. РФ должна быть участником всех решений на мировой арене, а не частью проблемы", - сказал Обама на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Италии Маттео Ренци, сообщает Reuters.

Он также отметил, ссылаясь на российскую агрессию в Украине и Сирии, что поведение РФ подрывает международные нормы и правила, которые Россия не исполняет.

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Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от величия СССР. У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса.

Издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд киберстратегов и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.

А бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в комментарии для ZN.UA отметил, что "классической" холодной войны не будет. Не выполнив роль гаранта безопасности, отведенную ей в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН, Россия сама превратилась в угрозу войны горячей, и это уже проблема планетарного масштаба.

По материалам: Reuters
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Тэги Россия война Обама Холодная безопасность поведение
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