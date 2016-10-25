Обама обсудит Сирию и Украину с лидерами ЕС в Берлине

Обама проведет свое последнее президентское турне уже после выборов в США.
Как сообщили в Администрации президента США во вторник, 25 октября, Обама встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, премьер-министрами Италии Великобритании и Маттео Ренци и Борисом Джонсоном 17 ноября.
Кроме Сирии и Украины Обама обсудит с лидерами Евросоюза борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".
Перед визитом в Германию американский президент посетит Афины, где обсудит с руководством Греции экономические проблемы и миграционный кризис. После Берлина Обама отправится в Перу, где примет участие в саммите АТЭС.
Напомним, президент США Барак Обама периодически обсуждает важнейшие вопросы международной повестки дня и согласовывает позиции по ключевым вопросам с лидерами ЕС, в первую очередь, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Во время телефонного разговора с федеральным кацлером в сентябре американский президент призвал стороны конфликта в Донбассе придерживаться Минских договоренностей и обеспечить устойчивый режим прекращения огня.
Кроме того, лидеры США и ФРГ осудили варварские удары российской авиации по Алеппо и возложили на Крмль особую отвественность за ситуацию в Сирии.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,