Обама назначил первого за полвека посла США на Кубе

Джеффри Делорентис с 2014 года продвигает американские интересы на "острове Свободы".
"Сегодня я с гордостью назначаю Джеффри Делорентиса первым первым послом США на Кубе за более чем 50 лет", - цитирует Обаму официальное сообщение Белого дома, передает "Укринформ". Обама подчеркнул, что "назначение посла является общим шагом вперед к более нормальным и продуктивным отношениям между двумя странами".
Делорентис с августа 2014 года возглавляет миссию США в Гаванне. Теперь дипломат будет работать в официальном статусе посла.
Напомним, в конце 2014 года США и Куба постепенно начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США.
17 февраля нынешнего года Куба и США подписали соглашение о возобновлении авиасообщения.
22 марта островное государство посетил президент США Барак Обама. Он стал первым президентом в истории страны, побывавшим на Кубе, после Джона Калвина Кулиджа, совершившего визит в Гавану в 1928 году.
В мае из США на Кубу прибыл первый за 50 лет круизный лайнер, следовавший по маршруту Майами – Гавана.Укринформ