Обама назначил первого за полвека посла США на Кубе

Джеффри Делорентис с 2014 года продвигает американские интересы на "острове Свободы".

Обама отправит официального посла на Кубу trend.az

Президент США Барак Обама назначил первого за последние 50 лет посла Соединенных Штатов на Кубе.

"Сегодня я с гордостью назначаю Джеффри Делорентиса первым первым послом США на Кубе за более чем 50 лет", - цитирует Обаму официальное сообщение Белого дома, передает "Укринформ". Обама подчеркнул, что "назначение посла является общим шагом вперед к более нормальным и продуктивным отношениям между двумя странами".

Делорентис с августа 2014 года возглавляет миссию США в Гаванне. Теперь дипломат будет работать в официальном статусе посла.

Напомним, в конце 2014 года США и Куба постепенно начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США.

17 февраля нынешнего года Куба и США подписали соглашение о возобновлении авиасообщения.

22 марта островное государство посетил президент США Барак Обама. Он стал первым президентом в истории страны, побывавшим на Кубе, после Джона Калвина Кулиджа, совершившего визит в Гавану в 1928 году.

В мае из США на Кубу прибыл первый за 50 лет круизный лайнер, следовавший по маршруту Майами – Гавана.