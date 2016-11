Обама и Трамп рассказали об итогах встречи в Белом доме

Президент США Барак Обама и выигравший президентские выборы республиканецв четверг, 10 ноября, провели встречу в Белом доме, посвященную важным вопросам внутренней и внешней политики страны.

По итогам встречи, которая длилась около полутора часов, Обама заявил, что он остался доволен "прекрасной беседой" с Трампом.

Действующий президент также пообещал сделать все от него зависящее, чтобы помочь новому главе государства выполнить стоящие перед ним задачи после инаугурации 20 января 2017 года.

Обама призвал к единству для преодоления сложностей, а Трамп, в свою очередь, выразил готовность к сотрудничеству с Обамой.

Совместный брифинг президентов транслировал телеканал CNN.

President Obama says that if Trump succeeds, America succeeds, during White House meeting https://t.co/kDoELOHd18 https://t.co/5KsJqNGXlA