Обама и Трамп рассказали об итогах встречи в Белом доме

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Избранный и действующий президенты США полтора часа обсуждали вопросы внутренней и внешней политики.

Обама готов поделиться с Трампом опытом управления государством twitter.com

Президент США Барак Обама и выигравший президентские выборы республиканецв четверг, 10 ноября, провели встречу в Белом доме, посвященную важным вопросам внутренней и внешней политики страны.

По итогам встречи, которая длилась около полутора часов, Обама заявил, что он остался доволен "прекрасной беседой" с Трампом.

Действующий президент также пообещал сделать все от него зависящее, чтобы помочь новому главе государства выполнить стоящие перед ним задачи после инаугурации 20 января 2017 года.

Обама призвал к единству для преодоления сложностей, а Трамп, в свою очередь, выразил готовность к сотрудничеству с Обамой.

Совместный брифинг президентов транслировал телеканал CNN.

President Obama says that if Trump succeeds, America succeeds, during White House meeting https://t.co/kDoELOHd18 https://t.co/5KsJqNGXlA — CNN (@CNN) 10 листопада 2016 р.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.