Обама должен раскрыть всю информацию о "компромате" на Трампа - Newsweek

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Трампу время рассказать, что его связывает с Москвой.

Обаме стоило бы раскрыть всю информацию ФБР о скандальном "комромате" на Трампа. whitehouse.gov

Главные СМИ правы, когда с подозрением относятся к информации о "компромате" на будущего президента США. Но журналистам и всему миру не стоит вообще не обращать внимания на нее.

Ведь в докладе о его существовании есть определенные эпизоды о внутренних спорах в Кремле из-за российских разведывательных операций, которые объясняют, почему Путин вдруг уволил главу своей администрации. Тем, кто читал разведывательные отчеты о России, эти данные кажутся правдоподобными.

Об этом сегодня на страницах Newsweek пишет бывший помощник министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас.

Она добавляет, что разведывательные управления хотели бы, чтобы следующий президент серьезно отнесся к возможности существования такого компромата. Две страницы с информацией о возможности существования в России опасной информации о Трампе были прикреплены к отчету разведуправлений относительно хакерских атак во время выборов президента США. Этот достаточно нетипичный шаг спецслужбы сделали на фоне того, как Трамп отрицал вмешательство России в избирательный процесс, умалчивая при этом свои деловые отношения с россиянами.

Фаркас напоминает, как будущий президент и его команда пытались преуменьшить агрессивные действия России, а заодно унизить американские спецслужбы. Тем временем, в разведке США "работают не шутники". Они решили, что информация о компромате достаточно серьезная, чтобы предупредить Трампа. Не важно, правдива она или нет, но новый президент не может просто так закрыть на нее глаза.

По мнению Фаркас, вряд ли данные полностью сфабрикованы, потому что разведывательные управления США решили передать их Трампу, а не скрыть. Их молчание сейчас указывает на то, что у них что-то есть и они пытаются выяснить всю правду. Фаркас отмечает, что президент Барак Обама должен раскрыть всю информацию ФБР, которая имеется сегодня по этому вопросу. А Трамп должен наконец рассказать, что его связывает с Кремлем и впривовими россиянами.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что доклад о "российский компромат" на Трампа подготовил бывший британский разведчик. "Досье" также было подготовлено на противников Трампа от Демократической и Республиканской партии США, и российские официальные лица могли использовать для шантажа избранного президента.

Трамп написал на своей странице в Twitter, что информация о российский компромат на него выдумка и "сфабрикованные новости". Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность.