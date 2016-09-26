Нью-Йорк вплотную приблизился к Лондону в рейтинге финансовых центров мира

Британская столица может потерять свое лидерство уже в следующем рейтинге.

Нью-Йорк готовится стать финансовым центром мира facebook.com/waldemart.klyuzko

Лондон сохранил за собой первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, однако Нью-Йорк сократит свое отставание до британской столицы до минимума, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает Global Financial Centres Index (GFCI).

Лондон получил в рейтинге 795 пунктов, Нью-Йорк - 794 пункта. Полгода назад отставание составляло 8 пунктов. Сокращение разрыва не связано с результатами референдума, на котором британцы проголосовали за выход страны из ЕС, поскольку сбор данных завершился за несколько дней до голосования.

В то же время, как пишет авторитетное издание Financial Times, Британия станет непривлекательной для инвесторов, если выйдет из ЕС. Исследования показали, что крупные международные компании боятся неопределенности и собираются сократить прямые инвестиции в британскую экономику.

На третьем месте в списке, как и полгода назад, оказался Сингапур (752 пункта), на четвертом - Гонконг (748 пунктов), на пятом - Токио (734 пункта).

Цюрих опустился с шестого места сразу на девятое, пропустив вперед три североамериканских финансовых центра: Сан-Франциско, Бостон и Чикаго, но обойдя Вашингтон.

Дубай сохраняет первую строчку в списке крупнейших финцентров Ближнего Востока и 18-е в мире, в Африке лидером является Касабланка (30-е место в мире), в Латинской Америке - Сан-Паулу (51-е) и Рио-де-Жанейро (54-е).

Варшава признана лидирующим финансовым центром в Восточной Европе (45-е место в мире, плюс 3 позиции в рейтинге). Рига, полгода назад впервые оказавшаяся в рейтинге и занявшая 71-е место, подскочила на 19 позиций, до 52-го места, тогда как Таллин поднялся сразу на 28 строчек и занял 50-е место.

Между тем Москва упала в рейтинге на 17 позиций, до 84-го места, Санкт-Петербург опустился на 3 строчки, до 85-го места.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал восемнадцатым по счету) на основе опроса более 3 тыс. профессионалов. Он учитывает пять групп показателей (всего 105 индивидуальных факторов): бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация. В общей сложности Z/Yen рассмотрела свыше 100 городов.

Ранее сообщалось, что Вена возглавила рейтинг городов мира по уровню качества жизни. Большинство европейских городов, вошедших в Топ-10, оказались немецкоязычными. Киев - только на 176-й строчке.

Также Киев опустился на последнее место в мировом рейтинге городов по стоимости жизни, составленном швейцарским банком UBS за 2015 год. Самым дорогим городом снова признан Цюрих.