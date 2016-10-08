Нынешние выборы в Грузии являются возможностью мирным путем сменить власть - эксперт

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Результаты выборов в парламент Грузии будут иметь большое значение и по отношению к Украине и в целом, и к Западу.

В грузинском обществе сохраняется крепкий консенсус против российского влияния

Даже в случае победы партии экс-премьера Бидзина Иванишвили "Грузинская мечта — Демократическая грузия", будущей власти придется считаться с оппозицией, считает директор international press institute-georgia Натия Коберидзе.

"Сегодня в Грузии происходят выборы исторического значения по многим причинам. В первую очередь, совершенно невозможно предугадать результаты. У двух основных политических движений - "Грузинская мечта— Демократическая Грузия" (ГМ) и "Единое Национальное Движение" (ЕНД), совершенно одинаковый шанс на победу. Обе партии громогласно заявляют, что не сомневаются в преимуществе, а результаты предварительных опросов доказали что, разрыв между ними весьма незначителен", - сообщила Коберидзе в комментарии ZN.UA.

Она напоминает, что ГМ к очередным выборам пришла под руководством неформального лидера, российского миллиардера Бидзыны Иванишвили. "Иванишвили на год стал премьер-министром страны, но потом ушел в отставку и с тех пор, почти каждый день мы являемся свидетелями проявления неформального управления", - отмечает эксперт.

Неформальное правление Иванишвили не привело к улучшению обстоятельств в стране. "Если четыре года назад все сознательные граждане голосовали против партии Саакашвили и тем самым требовали больше защиты прав человека, больше свободы и благополучия, то получилось наоборот - экономика упала в два раза ( 6% в ср. до 2012, 2,5 % после 2012), криминальная ситуация заметно ухудшилась, инвестиции сократились, национальная валюта обесценилась на 40%, поднялись цены на продовольствие и медикаменты. Обещанное ''восстановление справедливости'' так и не произошло", - рассказывает Коберидзе.

Грузия по инерции продолжила сближение с евро-атлантическими структурами, а НАТО продолжает интенсивно тренировать грузинскую армию, и до конца года страна получит право на безвизовое передвижение по территории шенгенских государств, отмечает она.

"В этом контексте, эти выборы еще раз дают возможность мирным путем поменять власть или заставит политические силы создать коалиционное правительство. Даже в случае победы партии Иванишвили ожидается, что легитимность будет настолько низкой, а оппозиция настолько сильной, что власти придется считаться с ней больше, чем когда-либо в истории независимой Грузии", - считает эксперт.

Коберидзе подчеркивает, что результаты выборов в парламент Грузии будут иметь большое значение и по отношению к Украине и в целом, и к Западу. "Если опросить граждан, которые голосовали за Иванишвили, большинство не подозревало, что власти начнут сближение с Россией и вместе с тем вопрос Грузии исчезнет из международной политики. Но, именно так и произошло", - говорит она.

По ее мнению, в случае победы ГМ на нынешних выборах улучшений по отношению к Украине не предвидится. "С одной стороны там находится Саакашвили, враждебное отношение к которому Иванишвили каждый раз очень грубо высказывает, грозится арестовать , если он посмеет вернутся в Грузию. С другой стороны, акционер "Газпрома" и русский олигарх мотивирован в дальнейшем продолжить политику, которую сам называет сбалансированной, но разведка США оценила как возможный и опасный поворот Грузии в сторону России", - считает эксперт.

"Несмотря на слабую прозападную политику партии Иванишвили, в грузинском обществе сохраняется крепкий консенсус против российского влияния. Ассоциированное соглашение с ЕС и безвизовый режим Грузины встретили с восхищением и всеобщим праздником. Демократия медленно, но все сильнее набирает оборот, и, несмотря на результаты выборов, прозападный курс не имеет альтернативы", - резюмирует Коберидзе.

Как заявил ранее ZN.UA бывший посол Грузии в Украине (2000-2007, 2009-2013) Григол Катамадзе, после выборов Грузия может активизировать двусторонние отношения с Украиной.

Напомним, сегодня, 8 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. Голосование началось в 8 часов утра по местному времени (в 7:00 по Киеву). В списках избирателей значится около 3,5 миллионов человек, которые будут выбирать 150 депутатов.

За депутатские мандаты борются 19 партий и 6 блоков. За ходом голосования будут наблюдать представители около 200 местных и международных организаций.