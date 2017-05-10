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Новый президент Южной Кореи хочет объединить страну после политического кризиса – Bloomberg

10 мая в 14:51

Новый глава страны обещает решать вопросы с КНДР и бороться с коррупцией.

Мун Чжэ Ин
Мун Чжэ Ин собирается объединить страну и решить ее проблемные вопросы
Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который является членом левой "Демократической партии" собирается объединить страну, которая пережила политический кризис и импичмент бывшего президента. Мун пообещал, что он станет президентом "для всех корейцев, включительно с теми, кто его не поддерживал". О новом президенте Южной Кореи пишет в своем обзоре Bloomberg.

Окончательный подсчет голосов показал, что Мун получил 41% голосов, тогда как его соперник от правой партии бывшего президента набрал 24%. Еще 21,4% получил кандидат от центристов. Новый президент прервал девятилетний период управление страны консерваторами и собирается провести ряд изменений в разных сферах.

Северная Корея

Мун Чжэ Ин родился в семье северокорейских беженцев и является сторонником более мягкой позиции в переговорах с представителями КНДР. Ранее Мун критиковал поспешное установление американской системы противоракетной обороны на полуострове, а также высказывался за прямые переговоры с главой Северной Кореи. При этом нового президента поздравили лидеры США и Японии.

В США отметили, что рады демократическому и мирному переходу власти в Южной Корее и приветствуют нового президента. Тогда как японский премьер Синдзо Абе заявил, что хочет как можно скорее встретиться с новым южнокорейским президентом.

Клановость и коррупция

Однако новому президенту есть чем заняться и вне вопроса Северной Кореи. Высокий результат кандидата "Демократической партии" был обусловлен коррупционным скандалом, в который попала предыдущая президент страны. Таким образом, многие избиратели ожидают борьбы с коррупцией и клановыми конгломератами у южнокорейской власти.

Мун также побежал бороться с безработицей и увеличить рост экономики, которая в прошлом году показала самые медленные темпы, начиная с 2012 года.

Выбор молодежи

Большая часть поддержки нового президента пришла от категории двадцати-пятидесятилетних, тогда как консервативная партия получила наибольшую поддержку среди старшего населения. Большинство сторонников нового президента хотят уменьшения его полномочий, учитывая коррупционный скандал и импичмент Пак Кын Хе. Однако, несмотря на поддержку этой инициативы новым президентом и большинства у его партии в парламенте, это требование будет сложно реализовать из-за сложности конституционных изменений в стране.

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Ранее сообщалось, что новым президентом Южной Кореи стал представитель "Демократической партии" Мун Чжэ Ин. Он получил 41,1 процента голосов (13,4 миллиона граждан).

Ранее Конституционный суд Южной Кореи подтвердил законность импичмента президента страны Пак Кын Хе, которая в прошлом году оказалась в центре громкого коррупционного скандала.

 Президент Пак Кын Хе была временно отстранена от должности после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент.  Он также заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия. Исполняющим обязанности лидера страны стал премьер-министр Хван Ге Ан.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Корея поддержка лидерство
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