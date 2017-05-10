Новый президент Южной Кореи хочет объединить страну после политического кризиса – Bloomberg

Новый глава страны обещает решать вопросы с КНДР и бороться с коррупцией.

Мун Чжэ Ин собирается объединить страну и решить ее проблемные вопросы

Новый президент Южной Кореи, который является членом левой "Демократической партии" собирается объединить страну, которая пережила политический кризис и импичмент бывшего президента. Мун пообещал, что он станет президентом "для всех корейцев, включительно с теми, кто его не поддерживал". О новом президенте Южной Кореи пишет в своем обзоре Bloomberg

Окончательный подсчет голосов показал, что Мун получил 41% голосов, тогда как его соперник от правой партии бывшего президента набрал 24%. Еще 21,4% получил кандидат от центристов. Новый президент прервал девятилетний период управление страны консерваторами и собирается провести ряд изменений в разных сферах.

Северная Корея

Мун Чжэ Ин родился в семье северокорейских беженцев и является сторонником более мягкой позиции в переговорах с представителями КНДР. Ранее Мун критиковал поспешное установление американской системы противоракетной обороны на полуострове, а также высказывался за прямые переговоры с главой Северной Кореи. При этом нового президента поздравили лидеры США и Японии.

В США отметили, что рады демократическому и мирному переходу власти в Южной Корее и приветствуют нового президента. Тогда как японский премьер Синдзо Абе заявил, что хочет как можно скорее встретиться с новым южнокорейским президентом.

Клановость и коррупция

Однако новому президенту есть чем заняться и вне вопроса Северной Кореи. Высокий результат кандидата "Демократической партии" был обусловлен коррупционным скандалом, в который попала предыдущая президент страны. Таким образом, многие избиратели ожидают борьбы с коррупцией и клановыми конгломератами у южнокорейской власти.

Мун также побежал бороться с безработицей и увеличить рост экономики, которая в прошлом году показала самые медленные темпы, начиная с 2012 года.

Выбор молодежи

Большая часть поддержки нового президента пришла от категории двадцати-пятидесятилетних, тогда как консервативная партия получила наибольшую поддержку среди старшего населения. Большинство сторонников нового президента хотят уменьшения его полномочий, учитывая коррупционный скандал и импичмент Пак Кын Хе. Однако, несмотря на поддержку этой инициативы новым президентом и большинства у его партии в парламенте, это требование будет сложно реализовать из-за сложности конституционных изменений в стране.

Ранее сообщалось, что новым президентом Южной Кореи сталОн получил 41,1 процента голосов (13,4 миллиона граждан).

Ранее Конституционный суд Южной Кореи подтвердил законность импичмента президента страны Пак Кын Хе, которая в прошлом году оказалась в центре громкого коррупционного скандала.

Президент Пак Кын Хе была временно отстранена от должности после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Он также заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия. Исполняющим обязанности лидера страны стал премьер-министр Хван Ге Ан.