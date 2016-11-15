Новый президент Молдовы пообещал сохранить все отношения с Евросоюзом

Додон заявил, что президент не может быть прорусским или проевропейским и пообещал будет защищать интересы Молдовы.

Социалист Додон заверил, что отношения с Западом и ЕС остаются в силе Игорь Додон / Twitter

Все отношения Молдовы в рамках сотрудничества с Европейским Союзом останутся в силе, сообщил новоизбранный президент страны Игорь Додон

"Простились с этими фобиями, сколько раз я вам уже говорил. Мы сохраним все отношения с Европейским Союзом, абсолютно все. Ко мне обращались многие европейцы, звонили из Брюсселя. Все отношения с Западом и ЕС остаются в силе. Мы желаем восстановления отношений с Российской Федерацией. Вы видели, что меня поздравили с победой, и я надеюсь до конца текущего года совершить визит в Россию", - сказал он.

Он пообещал, что будет президентом для всех граждан Молдовы и сохранит хорошие отношения со всеми странами.

"Президент не может быть прорусским или проевропейским. Президент будет защищать интересы Молдовы. Я буду защищать интересы наших граждан: не русских, не европейцев, не румын. Я буду защищать интересы всех людей, живущих в Молдове, вне зависимости от их идеологических и геополитических взглядов", - добавил он.

Как пишет издание The Economist, рассматривать выборы в Молдове как борьбу между пророссийскими и прозападными политиками очень соблазнительно. Но на самом деле в политической жизни Молдовы доминируют олигархи, мотивированные не так геополитическими интересами, как финансовыми.

Эксперт молдавского центра Foreign Policy Association Виктория Букатару подозревает, что социалист Игорь Додон заключил "тайный союз" с наиболее влиятельным бизнесменом Молдовы Владом Плахотнюком. Она убеждена, что Додон выполнит свое обещание осуществить свой первый визит в качестве президента Молдовы именно в Москву, а затем отправится в Брюссель. Вероятно, он также проигнорирует свои предвыборные обещания разорвать соглашение об ассоциации с ЕС, потому что, в отличие от России, страны-участницы союза и Америка передают Молдове значительную финансовую помощь.