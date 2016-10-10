Новый президент Эстонии приняла присягу

Впервые президентом в этой стране стала женщина.

В первой речи президент Кальюлайд заявила, что главной задачей будет безопасность

В Эстонии президентскую присягу приняла Керсти Кальюлайд, которую на должность избрали парламентарии на прошлой неделе. Она стала первой женщиной-президентом в этой стране.

"Нашей главной задачей всегда будет безопасность. У наших ближайших соседей происходит много процессов, которые вызывают беспокойство", – заявила Кальюлайд во время речи в парламенте, сообщает "Радио Свобода".

46-летняя Керсти Кальюлайд была представителем от Эстонии в Европейском суде аудиторов – контрольной палате ЕС, которая проверяет правильность расходования бюджета Европейского союза.

Напомним, чтона безальтернативной основе избрал президентом представителя страны в Европейской счетной комиссии Керсти Кальюлайд. На посту она сменила, который пробыл две каденции и, согласно конституции, больше не может занимать эту должность. Срок его президентства закончился 9 октября.

Президент Эстонии избирается на пять лет и не может оставаться на посту более двух сроков подряд. Он выполняет функции, которые носят в основном представительский характер.