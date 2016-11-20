Новый президент Болгарии не станет "разворачивать" внешнюю политику страны в сторону РФ – эксперт

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Риторика Румена Радева по поводу России и НАТО была достаточно умеренной.

Болгарский президент Румен Радев не настолько пророссийский политик, как может показаться Delfi.lt

Новоизбранный президент Болгарии, социалист, которого эксперты называют пророссийским политиком, не собирается кардинально менять внешнеполитический курс своей страны.

Об этом в статье для ZN.UA пишет эксперт Института евроатлантического сотрудничества Константин Федоренко. По его словам, в ходе избирательной кампании Радев заявлял, что у Болгарии нет альтернативы членству в ЕС и НАТО.

"Многие эксперты называют Радева пророссийским политиком, аргументируя это тем, что в вопросах внешней политики он акцентировал на необходимости соблюдения национальных интересов, сотрудничества с Россией и отказа от "сателлитного синдрома" в отношении ЕС. Однако эта характеристика экспертов Радева вводит в заблуждение. Дело в том, что новоизбранный президент не собирается принципиально менять вектор внешней политики. О чем он и заявил в недавнем интервью болгарским СМИ. А в ходе избирательной кампании он говорил, что для Болгарии нет альтернативы членству в НАТО и ЕС", – отмечает автор.

Федоренко указывает, что Болгарская социалистическая партия уже не раз становилась у руля страны, что никак не повлияло на внешнеполитический вектор Софии.

"Так, с мая 2013-го по август 2014-го правительство БСП и "Движения за права и свободы" находилось у руля страны. Также социалисты были при власти в период 2005–2009 гг., в течение которого страна успешно завершила вступление в Европейский Союз. Тогда же в стране появились американские военные базы", – подчеркивает эксперт, отмечая, что называть БСП пророссийской силой было бы неправильно.

Вместе с тем, автор обращает внимание на то, что Радев призывает наладить с РФ прагматичное сотрудничество, и что подобные идеи пользуются в болгарском обществе популярностью.

Ранее издание The Economist писало, что новые президенты Молдовы и Болгарии не такие пророссийские, как может показаться. Несмотря на то, что оба победителя делали дружеские реверансы в сторону России, от них не стоит ждать геополитического разворота в ближайшее время.

Подробнее о результатах и последствиях президентских выборов в Болгарии читайте в статье Константина Федоренко "Болгария: (не)пророссийский выбор" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".