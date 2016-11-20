Новый президент Болгарии не станет "разворачивать" внешнюю политику страны в сторону РФ – эксперт

Риторика Румена Радева по поводу России и НАТО была достаточно умеренной.
Об этом в статье для ZN.UA пишет эксперт Института евроатлантического сотрудничества Константин Федоренко. По его словам, в ходе избирательной кампании Радев заявлял, что у Болгарии нет альтернативы членству в ЕС и НАТО.
"Многие эксперты называют Радева пророссийским политиком, аргументируя это тем, что в вопросах внешней политики он акцентировал на необходимости соблюдения национальных интересов, сотрудничества с Россией и отказа от "сателлитного синдрома" в отношении ЕС. Однако эта характеристика экспертов Радева вводит в заблуждение. Дело в том, что новоизбранный президент не собирается принципиально менять вектор внешней политики. О чем он и заявил в недавнем интервью болгарским СМИ. А в ходе избирательной кампании он говорил, что для Болгарии нет альтернативы членству в НАТО и ЕС", – отмечает автор.
Федоренко указывает, что Болгарская социалистическая партия уже не раз становилась у руля страны, что никак не повлияло на внешнеполитический вектор Софии.
"Так, с мая 2013-го по август 2014-го правительство БСП и "Движения за права и свободы" находилось у руля страны. Также социалисты были при власти в период 2005–2009 гг., в течение которого страна успешно завершила вступление в Европейский Союз. Тогда же в стране появились американские военные базы", – подчеркивает эксперт, отмечая, что называть БСП пророссийской силой было бы неправильно.
Вместе с тем, автор обращает внимание на то, что Радев призывает наладить с РФ прагматичное сотрудничество, и что подобные идеи пользуются в болгарском обществе популярностью.
Ранее издание The Economist писало, что новые президенты Молдовы и Болгарии не такие пророссийские, как может показаться. Несмотря на то, что оба победителя делали дружеские реверансы в сторону России, от них не стоит ждать геополитического разворота в ближайшее время.
Подробнее о результатах и последствиях президентских выборов в Болгарии читайте в статье Константина Федоренко "Болгария: (не)пророссийский выбор" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA